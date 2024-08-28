Соколов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Больших (Соколова) Александра Федоровна

Мать ребёнка: Симкина (Дорина Соколова) Мария Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симкина (Дорина Соколова) Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
29.12.1812 ст.

Сын: Соколов Василий Федорович

Мать ребёнка: Симкина (Дорина Соколова) Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Соколов Иван Федорович

Мать ребёнка: Симкина (Дорина Соколова) Мария Афанасьевна

Смерть
Неизвестно

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