Соколов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1812 ст.
Сын: Соколов Василий Федорович
Мать ребёнка: Симкина (Дорина Соколова) Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Симкина (Дорина Соколова) Мария Афанасьевна
Смерть
Неизвестно