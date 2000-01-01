Аристова (Шилова) Анна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристова (Шилова) Анна Даниловна

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Место рождения

Гольяны

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

07.06.1819

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: Шилов данила

Мать: не указана

Гольяны
Бракосочетание
29.01.1798

Муж: Аристов Феоктист Михайлович

Аристово
Рождение ребёнка
19.03.1803

Сын: Аристов Артемий Феоктистович

Отец ребёнка: Аристов Феоктист Михайлович

Аристово
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Шарова Марина Феоктистовна

Отец ребёнка: Аристов Феоктист Михайлович

Аристово
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Смерть
07.06.1819
Аристово-Порнов
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