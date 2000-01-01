Аристова (Шилова) Анна Даниловна
Место рожденияГольяны
Дата рожденияДо 1782
Дата смерти07.06.1819
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: Шилов данила
Мать: не указана
Гольяны
Бракосочетание
29.01.1798
Аристово
Рождение ребёнка
19.03.1803
Сын: Аристов Артемий Феоктистович
Отец ребёнка: Аристов Феоктист Михайлович
Аристово
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Шарова Марина Феоктистовна
Отец ребёнка: Аристов Феоктист Михайлович
Аристово
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Смерть
07.06.1819
Аристово-Порнов