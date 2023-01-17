Соловьев Георгий Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.
Рождение ребёнка
1908 ст.
Сын: Соловьев Василий Георгиев
Мать ребёнка: Соловьева Наталья Несетровна
Рождение ребёнка
07.07.1918
Дочь: Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Соловьева Наталья Несетровна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Наталья Георгиевна
Мать ребёнка: Соловьева Наталья Несетровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно