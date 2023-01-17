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Соловьев Георгий Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.

Отец: Соловьев Стефан Моисеевич

Мать: Соловьева Мавра Косьмина

Рождение ребёнка
1908 ст.

Сын: Соловьев Василий Георгиев

Мать ребёнка: Соловьева Наталья Несетровна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
07.07.1918

Дочь: Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Соловьева Наталья Несетровна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Наталья Георгиевна

Мать ребёнка: Соловьева Наталья Несетровна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Наталья Несетровна

Смерть
Неизвестно
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