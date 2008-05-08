Адамова Юлия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1980
Рождение ребёнка
29.07.2004
Дочь: Ермоленко Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Ермоленко Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
08.05.2008
Сын: Ермоленко Кирилл Алексеевич
Отец ребёнка: Ермоленко Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
08.05.2008
Сын: Ермоленко Кирилл Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно