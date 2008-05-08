Адамова Юлия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адамова Юлия Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1980

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1980

Отец: Адамов Виктор Иванович

Мать: Адамова Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
29.07.2004

Дочь: Ермоленко Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Ермоленко Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
08.05.2008

Сын: Ермоленко Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: Ермоленко Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
08.05.2008

Сын: Ермоленко Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермоленко Алексей Сергеевич

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