Лукия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.08.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черненко Федот
Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвин Петр
Отец ребёнка: Черненко Федот
Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвин Леонид
Отец ребёнка: Черненко Федот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвин Николай
Отец ребёнка: Черненко Федот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Черненко Федот
Смерть
Неизвестно