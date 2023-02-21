Ульянов Артемий Трофимович
Место рождениядеревня Русский Азибей, Актанышский район, Татарская АССР
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Русский Азибей, Актанышский район, Татарская АССР
Рождение ребёнка
20.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ульянова Федосия Егоровна
деревня Русский Азибей, Актанышский район, Татарская АССР
Смерть
Неизвестно