Ульянов Артемий Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянов Артемий Трофимович

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Место рождения

деревня Русский Азибей, Актанышский район, Татарская АССР

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Русский Азибей, Актанышский район, Татарская АССР
Рождение ребёнка
20.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ульянова Федосия Егоровна

деревня Русский Азибей, Актанышский район, Татарская АССР
Смерть
Неизвестно
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