Швецова (Горбунова) Ольга 1951 — найти родственников по фамилии на Familio

Швецова (Горбунова) Ольга

Автор
АД
Дымова А.

женский, родилась 1951

умерла 2006, Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Отец
Горбунов (Горбунов) Виталий1930 г.р.
Мать
Горбунова (Лопатникова) Нина1928 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Горбунов (Горбунов) Виталий

Мать: Горбунова (Лопатникова) Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2006
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Похороны
Неизвестно
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

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