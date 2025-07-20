Швецова (Горбунова) Ольга
женский, родилась 1951
умерла 2006, Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
ОтецГорбунов (Горбунов) Виталий1930 г.р.
МатьГорбунова (Лопатникова) Нина1928 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2006
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область