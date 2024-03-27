Вахитов (Вахитова) Шамсиямал Хажимухаметовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Тагирова Ситдика Габдрафиковна
Отец ребёнка: Вахитов Габдрафик Габдульвахитович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Нурмухаметова Минжиган Габдрафиковна
Отец ребёнка: Вахитов Габдрафик Габдульвахитович
Башкирия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вахитов Габдрафик Габдульвахитович
Смерть
Около 1961
с. Нимислярово, Нуримановский р-н, Башкирия
Похороны
Неизвестно
с. Нимислярово, Нуримановский р-н, Башкирия