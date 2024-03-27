Вахитов (Вахитова) Шамсиямал Хажимухаметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахитов (Вахитова) Шамсиямал Хажимухаметовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Тагирова Ситдика Габдрафиковна

Отец ребёнка: Вахитов Габдрафик Габдульвахитович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Нурмухаметова Минжиган Габдрафиковна

Отец ребёнка: Вахитов Габдрафик Габдульвахитович

Башкирия
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Вахитов Габдрафик Габдульвахитович

Смерть
Около 1961
с. Нимислярово, Нуримановский р-н, Башкирия
Похороны
Неизвестно
с. Нимислярово, Нуримановский р-н, Башкирия
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