Зудов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зудов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1903

Дата смерти

14.10.1963

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1903

Отец: Зудов Иван Степанович

Мать: Зудова Александра Ивановна

Место жительства
1903
Софьино, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.01.1928

Сын: Зудов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Зудова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зудов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Зудова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зудова Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Зудова Анна Николаевна

Смерть
14.10.1963
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