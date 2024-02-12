Зудов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1903
Дата смерти14.10.1963
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1903
Отец: Зудов Иван Степанович
Место жительства
1903
Софьино, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.01.1928
Мать ребёнка: Зудова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зудов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Зудова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зудова Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Зудова Анна Николаевна
Смерть
14.10.1963