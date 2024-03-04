Грачев Гаврила Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Грачева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Грачева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грачев Григорий Гаврилович
Мать ребёнка: Грачева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Грачева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грачев Гаврила Гаврилович
Мать ребёнка: Грачева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно