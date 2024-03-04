Грачев Гаврила Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грачев Гаврила Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Грачев Леонид Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грачев Петр Гаврилович

Мать ребёнка: Грачева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грачев Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Грачева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грачев Григорий Гаврилович

Мать ребёнка: Грачева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грачев Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: Грачева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грачев Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грачев Гаврила Гаврилович

Мать ребёнка: Грачева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грачев Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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