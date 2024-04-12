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Бастрыкин Михаил Андреевич

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Бастрыкин Андрей Тимофеевич

Мать: Бастрыкина Наталья Кряквина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.03.1871

Дочь: Матрена Михайловна

Мать ребёнка: Бастрыкина Наталья Савельева

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.05.1877

Сын: Бастрыкин Никифор Михайлович

Мать ребёнка: Бастрыкина Наталья Савельева

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.10.1885

Сын: Бастрыкин Яков Михайлович

Мать ребёнка: Бастрыкина Наталья Савельева

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.07.1887

Сын: Бастрыкин Семен Михайлович

Мать ребёнка: Бастрыкина Наталья Савельева

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.02.1889

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Бастрыкина Наталья Савельева

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бастрыкина Наталья Савельева

Смерть
Неизвестно
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