Бастрыкин Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Рождение ребёнка
24.03.1871
Дочь: Матрена Михайловна
Мать ребёнка: Бастрыкина Наталья Савельева
Рождение ребёнка
06.05.1877
Сын: Бастрыкин Никифор Михайлович
Мать ребёнка: Бастрыкина Наталья Савельева
Рождение ребёнка
08.10.1885
Сын: Бастрыкин Яков Михайлович
Мать ребёнка: Бастрыкина Наталья Савельева
Рождение ребёнка
23.07.1887
Сын: Бастрыкин Семен Михайлович
Мать ребёнка: Бастрыкина Наталья Савельева
Рождение ребёнка
18.02.1889
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Бастрыкина Наталья Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно