Бабурова Анастасия Эдуардовна
Место рождения
Дата рождения30.11.1983
Дата смерти19.01.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 2000 по 2009
Смерть
19.01.2009