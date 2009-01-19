Бабурова Анастасия Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабурова Анастасия Эдуардовна

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Место рождения

Севастополь, Города, Таврическая губерния

Дата рождения

30.11.1983

Дата смерти

19.01.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
С 2000 по 2009
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.01.2009
Москва, город федерального значения Москва
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