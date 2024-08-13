Загорская (Загорская) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Попадьина (Загорская) Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Загорский Тимофей Стефанович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Вишнякова (Загорская) Фекла Тимофеевна
Отец ребёнка: Загорский Тимофей Стефанович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Загорский Петр Тимофеевич
Отец ребёнка: Загорский Тимофей Стефанович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Загорский Тимофей Тимофеевич
Отец ребёнка: Загорский Тимофей Стефанович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Загорский Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Загорский Тимофей Стефанович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Загорский Стефан Тимофеевич
Отец ребёнка: Загорский Тимофей Стефанович