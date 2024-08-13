Загорская (Загорская) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загорская (Загорская) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Попадьина (Загорская) Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Загорский Тимофей Стефанович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Вишнякова (Загорская) Фекла Тимофеевна

Отец ребёнка: Загорский Тимофей Стефанович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Загорский Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Загорский Тимофей Стефанович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Загорский Тимофей Тимофеевич

Отец ребёнка: Загорский Тимофей Стефанович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Загорский Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Загорский Тимофей Стефанович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Загорский Стефан Тимофеевич

Отец ребёнка: Загорский Тимофей Стефанович

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