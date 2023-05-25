Банщиков Григорий Иннокентьевич 22.06.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Банщиков Григорий Иннокентьевич

Место рождения

д.Банщиково Иркутская область

Дата рождения

22.06.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1938

Отец: Банщиков Иннокентий

Мать: Банщикова Анисья Тихоновна

д.Банщиково Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банщикова (Еманова) Агафья Герасимовна

Рождение ребёнка
16.11.1961

Дочь: Сухарева (Банщикова) Светлана Григорьевна

Мать ребёнка: Банщикова (Еманова) Агафья Герасимовна

пос.Хребтовая
Рождение ребёнка
27.11.1964

Дочь: Жучева (Банщикова) Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Банщикова (Еманова) Агафья Герасимовна

пос.Хребтовая
Рождение ребёнка
18.02.1968

Дочь: Немцова (Банщикова) Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Банщикова (Еманова) Агафья Герасимовна

пос.Нижнеилимск
Рождение ребёнка
22.06.1975

Дочь: Леоненко (Банщикова) Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Банщикова (Еманова) Агафья Герасимовна

пос.Заморский

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