Банщиков Григорий Иннокентьевич
Место рожденияд.Банщиково Иркутская область
Дата рождения22.06.1938
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1938
Отец: Банщиков Иннокентий
д.Банщиково Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.1961
Дочь: Сухарева (Банщикова) Светлана Григорьевна
Мать ребёнка: Банщикова (Еманова) Агафья Герасимовна
пос.Хребтовая
Рождение ребёнка
27.11.1964
Дочь: Жучева (Банщикова) Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Банщикова (Еманова) Агафья Герасимовна
пос.Хребтовая
Рождение ребёнка
18.02.1968
Дочь: Немцова (Банщикова) Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Банщикова (Еманова) Агафья Герасимовна
пос.Нижнеилимск
Рождение ребёнка
22.06.1975
Дочь: Леоненко (Банщикова) Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Банщикова (Еманова) Агафья Герасимовна
пос.Заморский