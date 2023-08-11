Евдокимова Елизавета Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.1901 ст.
Дочь: Евдокимова Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Евдокимов Иван Поликарпов
Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно