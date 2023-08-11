Евдокимова Елизавета Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова Елизавета Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Иван Поликарпов

Рождение ребёнка
30.12.1901 ст.

Дочь: Евдокимова Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Евдокимов Иван Поликарпов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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