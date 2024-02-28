Нечаева (Рябова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева (Рябова) Анастасия

Место рождения

д. Незамаева Незамаевской волости Медынского уезда Калужской губернии

Дата рождения

1872

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Рябов Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
15.07.1891

Муж: Нечаев Тихон

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
25.11.1892

Дочь: (Нечаева) Нина

Отец ребёнка: Нечаев Тихон

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
10.01.1896

Сын: Нечаев Аркадий

Отец ребёнка: Нечаев Тихон

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
20.01.1898

Дочь: (Нечаева) Валентина

Отец ребёнка: Нечаев Тихон

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
06.04.1900

Сын: Нечаев Борис

Отец ребёнка: Нечаев Тихон

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
22.09.1902

Дочь: (Нечаева) Нина

Отец ребёнка: Нечаев Тихон

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Нечаева) Раиса

Отец ребёнка: Нечаев Тихон

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
04.09.1904

Сын: Нечаев Михаил

Отец ребёнка: Нечаев Тихон

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
24.01.1910

Дочь: (Нечаева) Павла

Отец ребёнка: Нечаев Тихон

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
1942

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