Нечаева (Рябова) Анастасия
Место рожденияд. Незамаева Незамаевской волости Медынского уезда Калужской губернии
Дата рождения1872
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Рябов Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
15.07.1891
Муж: Нечаев Тихон
Рождение ребёнка
25.11.1892
Дочь: (Нечаева) Нина
Отец ребёнка: Нечаев Тихон
Рождение ребёнка
10.01.1896
Сын: Нечаев Аркадий
Отец ребёнка: Нечаев Тихон
Рождение ребёнка
20.01.1898
Дочь: (Нечаева) Валентина
Отец ребёнка: Нечаев Тихон
Рождение ребёнка
06.04.1900
Сын: Нечаев Борис
Отец ребёнка: Нечаев Тихон
Рождение ребёнка
22.09.1902
Дочь: (Нечаева) Нина
Отец ребёнка: Нечаев Тихон
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Нечаева) Раиса
Отец ребёнка: Нечаев Тихон
Рождение ребёнка
04.09.1904
Сын: Нечаев Михаил
Отец ребёнка: Нечаев Тихон
Рождение ребёнка
24.01.1910
Дочь: (Нечаева) Павла
Отец ребёнка: Нечаев Тихон
Смерть
1942