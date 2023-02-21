Решетуха Никита Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетуха Никита Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1997

Пол

Мужской

Отец

1962 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1997

Отец: Решетуха Николай Иванович

Мать: Решетуха Ольга

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