Александрович Герман
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: Настасья
Рождение ребёнка
25.11.1893
Сын: Александрович Григорий Германов
Мать ребёнка: Елизавета Васильева
Рождение ребёнка
23.12.1894
Сын: Александрович Степан Германов
Мать ребёнка: Елизавета Васильева
Рождение ребёнка
11.09.1898
Сын: Александрович Павел Германов
Мать ребёнка: Елизавета Васильева
Смерть
Неизвестно