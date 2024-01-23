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Александрович Герман

Место рождения

Большая Ведрень, Чашникский район, Витебская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: Настасья

Большая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
25.11.1893

Сын: Александрович Григорий Германов

Мать ребёнка: Елизавета Васильева

Большая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
23.12.1894

Сын: Александрович Степан Германов

Мать ребёнка: Елизавета Васильева

Большая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
11.09.1898

Сын: Александрович Павел Германов

Мать ребёнка: Елизавета Васильева

Большая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно

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