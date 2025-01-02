Рачков Михаил
мужской, родился Неизвестно, Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд
умер 1938, Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд
ОтецРачков МихаилНеизвестно г.р.
Дети
Рачков Алексей1912 г.р.
(Рачкова) АннаНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рачков Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рачкова) Анна
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рачкова) Екатерина
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1912
Сын: Рачков Алексей
Мать ребёнка: Прасковья
Смерть
1938
Похороны
Неизвестно