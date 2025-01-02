Рачков Михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Рачков Михаил

Автор
АД
Дымова А.

мужской, родился Неизвестно, Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд

умер 1938, Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд

Отец
Рачков МихаилНеизвестно г.р.
Дети
Рачков Алексей1912 г.р.
(Рачкова) АннаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рачков Михаил

Мать: не указана

Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рачкова) Анна

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рачкова) Екатерина

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1912

Сын: Рачков Алексей

Мать ребёнка: Прасковья

Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд

Смерть
1938
Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд

Похороны
Неизвестно
Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд

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