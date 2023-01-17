Бондарь (Рода) Филипп Моисеевич
Место рождения
Дата рождения26.11.1808
Дата смерти07.12.1811
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1808
Отец: Бондарь Моисей Тимофеевич
Мать: Анастасия Димитриевна
1415-1-284-626-б/н https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-T11X пленка 007781451
Крещение
26.11.1808
Преображенская церковь
Смерть
07.12.1811
Причина смерти: ChildhoodDisease | От оспы | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3L-3FBN https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3V-KRPV