Бондарь (Рода) Филипп Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондарь (Рода) Филипп Моисеевич

Бондарь (Рода) Филипп Моисеевич

avatar

Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

26.11.1808

Дата смерти

07.12.1811

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1808

Отец: Бондарь Моисей Тимофеевич

Мать: Анастасия Димитриевна

Носовка, Чернігівська область
1415-1-284-626-б/н https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-T11X пленка 007781451
Крещение
26.11.1808
Носовка, Чернігівська область
Преображенская церковь
Смерть
07.12.1811
Носовка, Чернігівська область
Причина смерти: ChildhoodDisease | От оспы | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3L-3FBN https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3V-KRPV
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close