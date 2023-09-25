Игнатовичь Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Сын: Игнатовичь Адам
Мать ребёнка: Ignatovičs (Ignatoviča) Kristīne
Икаженци, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Joniņš (Ignatovičs) Rozālija
Мать ребёнка: Ignatovičs (Ignatoviča) Kristīne
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ignatovičs Ludvigs
Мать ребёнка: Ignatovičs (Ignatoviča) Kristīne