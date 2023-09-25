Игнатовичь Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатовичь Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810

Сын: Игнатовичь Адам

Мать ребёнка: Ignatovičs (Ignatoviča) Kristīne

Икаженци, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Joniņš (Ignatovičs) Rozālija

Мать ребёнка: Ignatovičs (Ignatoviča) Kristīne

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Рождение ребёнка
1834

Сын: Ignatovičs Ludvigs

Мать ребёнка: Ignatovičs (Ignatoviča) Kristīne

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads

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