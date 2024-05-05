Морозова Анастасия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Ширяева (Морозова) Степанида Абрамовна
Отец ребёнка: Морозов Абрам (Абраам) Петрович
Паком, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно