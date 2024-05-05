Морозова Анастасия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Анастасия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Ширяева (Морозова) Степанида Абрамовна

Отец ребёнка: Морозов Абрам (Абраам) Петрович

Паком, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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