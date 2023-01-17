Погорелова (Логинова) Антонида Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПогорелова (Логинова) Антонида Артемьевна

Погорелова (Логинова) Антонида Артемьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.12.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1936

Дочь: Чудакова Евгения Павловна

Отец ребёнка: Погорелов Павел Ильич

Хлебодаровка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
11.12.1987
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close