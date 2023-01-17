Погорелова (Логинова) Антонида Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.12.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1936
Дочь: Чудакова Евгения Павловна
Отец ребёнка: Погорелов Павел Ильич
Хлебодаровка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
11.12.1987