Спасская (Проскурякова) Прасковья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Спасский Николай Иванович
Отец ребёнка: Спасский Иван
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Матвеева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Спасский Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хитрова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Спасский Иван
Работа или профессия
Неизвестно