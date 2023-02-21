Спасская (Проскурякова) Прасковья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спасская (Проскурякова) Прасковья Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Спасский Николай Иванович

Отец ребёнка: Спасский Иван

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Матвеева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Спасский Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хитрова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Спасский Иван

Работа или профессия
Неизвестно
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