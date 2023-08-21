Клинова Прасковья Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти23.11.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Клинов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1850
Отец ребёнка: Клинов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1852
Отец ребёнка: Клинов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Клинов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клинов Иван Петрович
Смерть
23.11.1901
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург