Клинова Прасковья Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клинова Прасковья Никаноровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

23.11.1901

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1828 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Клинов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Клинов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Клинов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Клинов Николай Иванович

Отец ребёнка: Клинов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Клинов Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клинов Иван Петрович

Смерть
23.11.1901
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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