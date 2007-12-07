Казакова (Крупененко) Неонила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Крупиненко Антон
Мать: Крупиненко Хавронья
Рождение ребёнка
27.06.1925
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Казаков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
25.10.1926
Дочь: Кулик Анна
Отец ребёнка: Казаков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
20.07.1929
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Казаков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Казаков Михаил
Отец ребёнка: Казаков Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно