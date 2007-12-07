Казакова (Крупененко) Неонила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова (Крупененко) Неонила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Крупиненко Антон

Мать: Крупиненко Хавронья

Рождение ребёнка
27.06.1925

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Казаков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
25.10.1926

Дочь: Кулик Анна

Отец ребёнка: Казаков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
20.07.1929

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Казаков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Казаков Михаил

Отец ребёнка: Казаков Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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