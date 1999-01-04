Артемьев Авинир (Авенир Вениамин) (Авенир, Вениамин) Михайлович 10.01.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Артемьев Авинир (Авенир Вениамин) (Авенир, Вениамин) Михайлович

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Место рождения

д. Нави, Бежецкий уезд, Тверская губерния, РСФСР, СССР

Дата рождения

10.01.1925

Дата смерти

04.01.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

MM
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Место
Комментарий
Рождение
10.01.1925

Отец: Артемьев Михаил

Мать: Артемьева Евдокия Ивановна

д. Нави, Бежецкий уезд, Тверская губерния, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Артемьева Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артемьева Зинаида

Рождение ребёнка
04.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Артемьева Зинаида

Смерть
04.01.1999

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