Артемьев Авинир (Авенир Вениамин) (Авенир, Вениамин) Михайлович
Место рожденияд. Нави, Бежецкий уезд, Тверская губерния, РСФСР, СССР
Дата рождения10.01.1925
Дата смерти04.01.1999
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1925
Отец: Артемьев Михаил
д. Нави, Бежецкий уезд, Тверская губерния, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Артемьева Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Артемьева Зинаида
Рождение ребёнка
04.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Артемьева Зинаида
Смерть
04.01.1999