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Brigmanis (Griķis) Anna

Место рождения

Bruhwer

Дата рождения

26.02.1824

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: (Brigmane) Dora

Отец ребёнка: Brigmanis Jānis

Бракосочетание
08.05.1857

Муж: Brigmanis Jānis

Рождение ребёнка
?.03.1858

Дочь: (Brigmane) Anna Doroteja

Отец ребёнка: Brigmanis Jānis

Рождение ребёнка
05.03.1860

Дочь: (Brigmane) Grieta

Отец ребёнка: Brigmanis Jānis

Рождение ребёнка
27.10.1861

Сын: Brigmanis Jākobs Mārtiņš

Отец ребёнка: Brigmanis Jānis

Рождение ребёнка
?.05.1864

Дочь: (Brigmane) Marta

Отец ребёнка: Brigmanis Jānis

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