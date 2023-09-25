Brigmanis (Griķis) Anna
Место рожденияBruhwer
Дата рождения26.02.1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: (Brigmane) Dora
Отец ребёнка: Brigmanis Jānis
Бракосочетание
08.05.1857
Муж: Brigmanis Jānis
Рождение ребёнка
?.03.1858
Дочь: (Brigmane) Anna Doroteja
Отец ребёнка: Brigmanis Jānis
Рождение ребёнка
05.03.1860
Дочь: (Brigmane) Grieta
Отец ребёнка: Brigmanis Jānis
Рождение ребёнка
27.10.1861
Отец ребёнка: Brigmanis Jānis
Рождение ребёнка
?.05.1864
Дочь: (Brigmane) Marta
Отец ребёнка: Brigmanis Jānis