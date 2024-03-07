Мачульская (Толкунова) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1888
Дата смерти02.02.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1888
Отец: Толкунов Иоанн Андреев
Мать: Толкунова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
22.05.1920
Сын: Мачульский Николай Семёнович
Отец ребёнка: Мачульский Семён Антонович
Бракосочетание
10.08.1921
Рождение ребёнка
07.06.1923
Сын: Мачульский Семён Семёнович
Отец ребёнка: Мачульский Семён Антонович
Рождение ребёнка
22.06.1925
Дочь: Колодкина Лидия Семёновна
Отец ребёнка: Мачульский Семён Антонович
Рождение ребёнка
04.10.1926
Дочь: Щербакова Евгения Семёновна
Отец ребёнка: Мачульский Семён Антонович
Рождение ребёнка
01.08.1928
Сын: Мачульский Виктор Семёнович
Отец ребёнка: Мачульский Семён Антонович
Место жительства
Неизвестно
Большое Новосурино, Можайский, Московская область
Смерть
02.02.1974