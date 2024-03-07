Мачульская (Толкунова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мачульская (Толкунова) Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1888

Дата смерти

02.02.1974

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1888

Отец: Толкунов Иоанн Андреев

Мать: Толкунова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
22.05.1920

Сын: Мачульский Николай Семёнович

Отец ребёнка: Мачульский Семён Антонович

Бракосочетание
10.08.1921

Муж: Мачульский Семён Антонович

Рождение ребёнка
07.06.1923

Сын: Мачульский Семён Семёнович

Отец ребёнка: Мачульский Семён Антонович

Рождение ребёнка
22.06.1925

Дочь: Колодкина Лидия Семёновна

Отец ребёнка: Мачульский Семён Антонович

Рождение ребёнка
04.10.1926

Дочь: Щербакова Евгения Семёновна

Отец ребёнка: Мачульский Семён Антонович

Рождение ребёнка
01.08.1928

Сын: Мачульский Виктор Семёнович

Отец ребёнка: Мачульский Семён Антонович

Место жительства
Неизвестно
Большое Новосурино, Можайский, Московская область
Смерть
02.02.1974
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