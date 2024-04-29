Усов Лаврентий Николаев
Место рождения
Дата рожденияДо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845
Рождение ребёнка
27.02.1863 ст.
Дочь: Евдокия Лаврентьева
Мать ребёнка: Усова Параскева Власова
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №864, стр. 145
Рождение ребёнка
13.01.1865 ст.
Сын: Усов Петр Лаврентьев
Мать ребёнка: Усова Параскева Власова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усова Параскева Власова
Смерть
Неизвестно