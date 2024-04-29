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Усов Лаврентий Николаев

Место рождения

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

До 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1850 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
27.02.1863 ст.

Дочь: Евдокия Лаврентьева

Мать ребёнка: Усова Параскева Власова

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №864, стр. 145
Рождение ребёнка
13.01.1865 ст.

Сын: Усов Петр Лаврентьев

Мать ребёнка: Усова Параскева Власова

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усова Параскева Власова

Смерть
Неизвестно
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