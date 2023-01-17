Мельник Дмитрий Кирилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1935
Сын: Мельник Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Шкумат Пелагея Фёдоровна
Маршалы, Сумська область
Смерть
1943
Призван на фронт 07.08.1941 из Смеловский РВК рядовым. В официальных документах указано, что пропал без вести в 1943. По словам сослуживца умер в госпитале в г. Харьков, Украина. Где похоронен неизвес... Показать все