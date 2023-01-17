Мельник Дмитрий Кирилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельник Дмитрий Кирилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1935

Сын: Мельник Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Шкумат Пелагея Фёдоровна

Маршалы, Сумська область
Смерть
1943
Призван на фронт 07.08.1941 из Смеловский РВК рядовым. В официальных документах указано, что пропал без вести в 1943. По словам сослуживца умер в госпитале в г. Харьков, Украина. Где похоронен неизвес... Показать все
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