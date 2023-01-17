Абрамов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Василий

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Место рождения

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Никита

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Юстин

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Евдоким

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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