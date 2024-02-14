Федосова (Кузнецова) Матрёна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Петр Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1888
Рождение ребёнка
25.02.1891
Сын: Федосов Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Федосов Афанасий Прокопьевич
Рождение ребёнка
25.03.1891
Дочь: (Федосова) Марта Афанасьевна
Отец ребёнка: Федосов Афанасий Прокопьевич
Рождение ребёнка
05.08.1895
Сын: Федосов Андрей Афанасьевич
Отец ребёнка: Федосов Афанасий Прокопьевич
Рождение ребёнка
13.08.1897
Отец ребёнка: Федосов Афанасий Прокопьевич
Рождение ребёнка
08.03.1899
Сын: Федосов Иоанн Афанасьевич
Отец ребёнка: Федосов Афанасий Прокопьевич
Рождение ребёнка
29.09.1906
Сын: Федосов Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Федосов Афанасий Прокопьевич
Смерть
Неизвестно