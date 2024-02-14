Федосова (Кузнецова) Матрёна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова (Кузнецова) Матрёна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Петр Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
14.10.1888

Муж: Федосов Афанасий Прокопьевич

Рождение ребёнка
25.02.1891

Сын: Федосов Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Федосов Афанасий Прокопьевич

Рождение ребёнка
25.03.1891

Дочь: (Федосова) Марта Афанасьевна

Отец ребёнка: Федосов Афанасий Прокопьевич

Рождение ребёнка
05.08.1895

Сын: Федосов Андрей Афанасьевич

Отец ребёнка: Федосов Афанасий Прокопьевич

Рождение ребёнка
13.08.1897

Сын: Федосов Пётр Афанасьевич

Отец ребёнка: Федосов Афанасий Прокопьевич

Рождение ребёнка
08.03.1899

Сын: Федосов Иоанн Афанасьевич

Отец ребёнка: Федосов Афанасий Прокопьевич

Рождение ребёнка
29.09.1906

Сын: Федосов Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Федосов Афанасий Прокопьевич

Смерть
Неизвестно

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