Федосиева Клавдия Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосиева Клавдия Аркадьевна

Федосиева Клавдия Аркадьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914 ст.

Дочь: Федосиева Вера Васильевна

Отец ребёнка: Федосиев Василий Семенович

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосиев Василий Семенович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close