Ермилова (Лаврентьева) Анна
Место рождения
Дата рождения02.09.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1904 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ермилов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Ермилов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
08.06.1931
Отец ребёнка: Ермилов Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно