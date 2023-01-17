Ермилова (Лаврентьева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермилова (Лаврентьева) Анна

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Место рождения

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

02.09.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1904 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Ермилов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Ермилов Сергей Васильевич

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
08.06.1931

Сын: Ермилов Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Ермилов Сергей Васильевич

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермилов Сергей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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