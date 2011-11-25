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Черников Тихон Егорович

Место рождения

Селивёрстово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

28.08.1923

Дата смерти

25.11.2011

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1923

Отец: Черников Егор Васильевич

Мать: Черникова Евгения Савельевна

Селивёрстово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
06.01.1950

Жена: Черникова Екатерина Петровна

Селивёрстово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.01.1950

Сын: Черников Григорий Тихонович

Мать ребёнка: Черникова Екатерина Петровна

Селивёрстово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.06.1965

Сын: Черников Александр Тихонович

Мать ребёнка: Черникова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
10.03.?

Дочь: Кутукова Галина Тихоновна

Мать ребёнка: Черникова Екатерина Петровна

Селивёрстово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черников Василий Тихонович

Мать ребёнка: Черникова Екатерина Петровна

Селивёрстово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
25.11.2011
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
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