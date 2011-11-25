Черников Тихон Егорович
Место рождения
Дата рождения28.08.1923
Дата смерти25.11.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1923
Бракосочетание
06.01.1950
Рождение ребёнка
09.01.1950
Сын: Черников Григорий Тихонович
Мать ребёнка: Черникова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
07.06.1965
Сын: Черников Александр Тихонович
Мать ребёнка: Черникова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
10.03.?
Дочь: Кутукова Галина Тихоновна
Мать ребёнка: Черникова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черников Василий Тихонович
Мать ребёнка: Черникова Екатерина Петровна
Смерть
25.11.2011
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край