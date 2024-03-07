Радзевич Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1860
Дата смерти01.01.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.03.1896
Сын: Пашковский Яков Альбинович
Отец ребёнка: Пашковский Альбин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шелест Измаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шелест Евдокия (Дася) Измайловна
Отец ребёнка: Шелест Измаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелест Дмитрий Измайлович
Отец ребёнка: Шелест Измаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шелест Измаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шелест Измаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пашковский Альбин
Смерть
01.01.1936