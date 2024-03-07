Радзевич Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радзевич Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1860

Дата смерти

01.01.1936

Пол

Женский

Добавил:

Tn
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1896

Сын: Пашковский Яков Альбинович

Отец ребёнка: Пашковский Альбин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелест Измаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шелест Евдокия (Дася) Измайловна

Отец ребёнка: Шелест Измаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелест Дмитрий Измайлович

Отец ребёнка: Шелест Измаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелест Пилип Измайлович

Отец ребёнка: Шелест Измаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелест Денис Измайлович

Отец ребёнка: Шелест Измаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашковский Альбин

Смерть
01.01.1936
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