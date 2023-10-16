Майорова (Фролова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Кривошеева Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Майоров Фёдор Сергеевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Голубкова Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Майоров Фёдор Сергеевич
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Мария Федоровна Майорова
Отец ребёнка: Майоров Фёдор Сергеевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Майров Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Майоров Фёдор Сергеевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Шорохова Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Майоров Фёдор Сергеевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Майоров Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Майоров Фёдор Сергеевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Фролова Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Майоров Фёдор Сергеевич
Рождение ребёнка
23.01.1930
Дочь: Рогуленко Валентина Фёдоровна
Отец ребёнка: Майоров Фёдор Сергеевич
Рождение ребёнка
1931
Сын: Майоров Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Майоров Фёдор Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985