Майорова (Фролова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майорова (Фролова) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Кривошеева Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Майоров Фёдор Сергеевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Голубкова Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Майоров Фёдор Сергеевич

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Мария Федоровна Майорова

Отец ребёнка: Майоров Фёдор Сергеевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Майров Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Майоров Фёдор Сергеевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Шорохова Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Майоров Фёдор Сергеевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Майоров Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Майоров Фёдор Сергеевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Фролова Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Майоров Фёдор Сергеевич

Рождение ребёнка
23.01.1930

Дочь: Рогуленко Валентина Фёдоровна

Отец ребёнка: Майоров Фёдор Сергеевич

Рождение ребёнка
1931

Сын: Майоров Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Майоров Фёдор Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майоров Фёдор Сергеевич

Смерть
1985
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