Фисенко (Чеховская) Антонина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фисенко (Чеховская) Антонина Никитична

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Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

11.06.1912

Дата смерти

07.08.1993

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1912

Отец: Чеховский Никита Гурьянович

Мать: Чеховская Екатерина Никаноровна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
09.11.1932

Муж: Фисенко Иван Владимирович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
09.11.1932

Муж: не указан

Ольговка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
26.11.1935

Дочь: Мягкоступова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Фисенко Иван Владимирович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
26.07.1940

Сын: Фисенко Николай Иванович

Отец ребёнка: Фисенко Иван Владимирович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
С 1955 по 1957
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
колхоз имени Молотова
Смерть
07.08.1993
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
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