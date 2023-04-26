Денисова Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1869
Дочь: (Денисова) Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Денисов Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
13.03.1871
Отец ребёнка: Денисов Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
27.04.1873
Отец ребёнка: Денисов Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
12.07.1874
Дочь: (Денисова) Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Денисов Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
14.09.1876
Дочь: (Денисова) Марфа Ефимовна
Отец ребёнка: Денисов Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
07.06.1878
Отец ребёнка: Денисов Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
15.03.1881
Дочь: (Денисова) Дария Ефимовна
Отец ребёнка: Денисов Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
02.11.1883
Дочь: (Денисова) Матрена Ефимовна
Отец ребёнка: Денисов Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
06.08.1888
Дочь: (Денисова) Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Денисов Ефим Ефимович
Смерть
Неизвестно