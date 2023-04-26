Денисова Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Ефим Ефимович

Рождение ребёнка
18.01.1869

Дочь: (Денисова) Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Денисов Ефим Ефимович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
13.03.1871

Сын: Денисов Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Денисов Ефим Ефимович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
27.04.1873

Сын: Денисов Тимофей Ефимович

Отец ребёнка: Денисов Ефим Ефимович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
12.07.1874

Дочь: (Денисова) Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Денисов Ефим Ефимович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
14.09.1876

Дочь: (Денисова) Марфа Ефимовна

Отец ребёнка: Денисов Ефим Ефимович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
07.06.1878

Сын: Денисов Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Денисов Ефим Ефимович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.03.1881

Дочь: (Денисова) Дария Ефимовна

Отец ребёнка: Денисов Ефим Ефимович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
02.11.1883

Дочь: (Денисова) Матрена Ефимовна

Отец ребёнка: Денисов Ефим Ефимович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
06.08.1888

Дочь: (Денисова) Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Денисов Ефим Ефимович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

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