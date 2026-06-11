Любичева Агриппина Васильева 1756 — найти родственников по фамилии на Familio

Любичева Агриппина Васильева

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась 1756

умерла Неизвестно

Супруги
Любич Иван Кондратов1748 г.р.
Дети
(Любичева) Ефросиния Ивановна1772 г.р.
Любич Григорий Иванов1779 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любич Иван Кондратов

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Любичева) Ефросиния Ивановна

Отец ребёнка: Любич Иван Кондратов

Рождение ребёнка
1779

Сын: Любич Григорий Иванов

Отец ребёнка: Любич Иван Кондратов

Рождение ребёнка
01.01.1784

Дочь: (Любичева) Дамникия (Доминика) ‎ Ивановна

Отец ребёнка: Любич Иван Кондратов

Рождение ребёнка
1785

Сын: Любич Михайло Иванов

Отец ребёнка: Любич Иван Кондратов

Рождение ребёнка
1786

Сын: Любич Иосиф Иванов

Отец ребёнка: Любич Иван Кондратов

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Любичева) Евфимия Ивановна

Отец ребёнка: Любич Иван Кондратов

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Любичева) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Любич Иван Кондратов

Рождение ребёнка
1791

Сын: Любич Никифор Иванов

Отец ребёнка: Любич Иван Кондратов

Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, Павловская волость, село Павловка

Рождение ребёнка
03.02.1798

Сын: Любич Семен Иванов

Отец ребёнка: Любич Иван Кондратов

Смерть
Неизвестно

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