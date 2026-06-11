Любичева Агриппина Васильева
женский, родилась 1756
умерла Неизвестно
Супруги
Любич Иван Кондратов1748 г.р.
Дети
(Любичева) Ефросиния Ивановна1772 г.р.
Любич Григорий Иванов1779 г.р.Показать еще 7
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Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Любич Иван Кондратов
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Любичева) Ефросиния Ивановна
Отец ребёнка: Любич Иван Кондратов
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Любич Иван Кондратов
Рождение ребёнка
01.01.1784
Дочь: (Любичева) Дамникия (Доминика) Ивановна
Отец ребёнка: Любич Иван Кондратов
Рождение ребёнка
1785
Сын: Любич Михайло Иванов
Отец ребёнка: Любич Иван Кондратов
Рождение ребёнка
1786
Сын: Любич Иосиф Иванов
Отец ребёнка: Любич Иван Кондратов
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Любичева) Евфимия Ивановна
Отец ребёнка: Любич Иван Кондратов
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Любичева) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Любич Иван Кондратов
Рождение ребёнка
1791
Сын: Любич Никифор Иванов
Отец ребёнка: Любич Иван Кондратов
Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, Павловская волость, село Павловка
Рождение ребёнка
03.02.1798
Сын: Любич Семен Иванов
Отец ребёнка: Любич Иван Кондратов
Смерть
Неизвестно