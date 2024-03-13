Трипельгорн Владимир Владимирович
Место рожденияКоркино, Челябинская область, Россия
Дата рождения07.07.1988
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1988
Отец: Трипельгорн Владимир Владимирович
Мать: Зельцер Мария
Коркино, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Трипельгорн Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Трипельгорн Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трипельгорн Наталья