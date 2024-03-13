Трипельгорн Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрипельгорн Владимир Владимирович

Трипельгорн Владимир Владимирович

avatar

Место рождения

Коркино, Челябинская область, Россия

Дата рождения

07.07.1988

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1988

Отец: Трипельгорн Владимир Владимирович

Мать: Зельцер Мария

Коркино, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Трипельгорн Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Трипельгорн Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трипельгорн Наталья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close