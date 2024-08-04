Кочина Аксинья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочина Аксинья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Котяковка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колчин (Потапов) Ларион Никитич

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Колчин (Потапов) Ларион Андреевич

Отец ребёнка: Колчин (Потапов) Ларион Никитич

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