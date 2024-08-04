Кочина Аксинья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Котяковка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Колчин (Потапов) Ларион Андреевич
Отец ребёнка: Колчин (Потапов) Ларион Никитич