(Копылова) Надежда Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Копылова) Надежда Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1853

Дочь: Копылова Матрёна Сафонова

Отец ребёнка: Копылов Сафон Климонтов

Коломенское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 287 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 3 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1853
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