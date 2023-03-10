(Копылова) Надежда Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
19.03.1853
Дочь: Копылова Матрёна Сафонова
Отец ребёнка: Копылов Сафон Климонтов
Коломенское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 287 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 3 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1853