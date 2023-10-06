Любовь Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюбовь Алексеева

Любовь Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

ГА РТ. Ф. 4 Оп. 11 доп. Д. 25 Л. 438 об.–438а (1910). Рождение Михаила — сына Фрола Константинова Бугрова и Любови Алексиевой. ГА РТ. Ф. 4 Оп. 11 доп. Д. 109 Л. 130 об.–131 (1914). Рождение Алексия — ... Показать все
Рождение ребёнка
31.12.1910

Сын: Бугров Михаил Фролович

Отец ребёнка: Бугров Фрол Константинович

ГА РТ. Ф. 4 Оп. 11 доп. Д. 25 Л. 438 об.–438а (1910). Рождение Михаила — сына Фрола Константинова Бугрова и Любови Алексиевой.
Рождение ребёнка
25.02.1913

Сын: Бугров Алексей Фролович

Отец ребёнка: Бугров Фрол Константинович

ГА РТ. Ф. 4 Оп. 11 доп. Д. 109 Л. 130 об.–131 (1914). Рождение Алексия — сына Фрола Константинова Бугрова и Любови Алексиевой.
Рождение ребёнка
1917 ст.

Сын: Бугров Семён Фролов

Отец ребёнка: Бугров Фрол Константинович

ГА РТ. Ф. 4 Оп. 11 доп. Д. 113 Л. 268 об.–269 (1917). Рождение Симеона — сына Фрола Константинова Бугрова и Любови Алексиевой.
Рождение ребёнка
1918 ст.

Дочь: Бугрова Мария Фролова

Отец ребёнка: Бугров Фрол Константинович

ГА РТ. Ф. 4 Оп. 11 доп. Д. 113 Л. 316 об.–317 (1918). Рождение Марии — дочери Фрола Константинова Бугрова и Любови Алексиевой.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.