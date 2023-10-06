Любовь Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
ГА РТ. Ф. 4 Оп. 11 доп. Д. 25 Л. 438 об.–438а (1910). Рождение Михаила — сына Фрола Константинова Бугрова и Любови Алексиевой. ГА РТ. Ф. 4 Оп. 11 доп. Д. 109 Л. 130 об.–131 (1914). Рождение Алексия — ... Показать все
Рождение ребёнка
31.12.1910
Отец ребёнка: Бугров Фрол Константинович
ГА РТ. Ф. 4 Оп. 11 доп. Д. 25 Л. 438 об.–438а (1910). Рождение Михаила — сына Фрола Константинова Бугрова и Любови Алексиевой.
Рождение ребёнка
25.02.1913
Отец ребёнка: Бугров Фрол Константинович
ГА РТ. Ф. 4 Оп. 11 доп. Д. 109 Л. 130 об.–131 (1914). Рождение Алексия — сына Фрола Константинова Бугрова и Любови Алексиевой.
Рождение ребёнка
1917 ст.
Сын: Бугров Семён Фролов
Отец ребёнка: Бугров Фрол Константинович
ГА РТ. Ф. 4 Оп. 11 доп. Д. 113 Л. 268 об.–269 (1917). Рождение Симеона — сына Фрола Константинова Бугрова и Любови Алексиевой.
Рождение ребёнка
1918 ст.
Дочь: Бугрова Мария Фролова
Отец ребёнка: Бугров Фрол Константинович
ГА РТ. Ф. 4 Оп. 11 доп. Д. 113 Л. 316 об.–317 (1918). Рождение Марии — дочери Фрола Константинова Бугрова и Любови Алексиевой.