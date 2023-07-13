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Панкратова (Бударина) Галина Ивановна

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Место рождения

пос. Северный Комсомольского р-на Хабаровского края

Дата рождения

02.10.1968

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1968

Отец: Бударин Иван Николаевич

Мать: Бударина (Ковалева) Раиса Петровна

Рождение ребёнка
02.02.1986

Сын: Панкратов Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Панкратов Владимир Сергеевич

Боктор, Комсомольский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
06.03.1988

Муж: Панкратов Владимир Сергеевич

Галичный, Комсомольский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
08.04.1990

Дочь: Трухина (Панкратова) Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Панкратов Владимир Сергеевич

Боктор, Комсомольский муниципальный район, Хабаровский край

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