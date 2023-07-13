Панкратова (Бударина) Галина Ивановна
Место рожденияпос. Северный Комсомольского р-на Хабаровского края
Дата рождения02.10.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1968
Рождение ребёнка
02.02.1986
Сын: Панкратов Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Панкратов Владимир Сергеевич
Бракосочетание
06.03.1988
Галичный, Комсомольский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
08.04.1990
Дочь: Трухина (Панкратова) Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Панкратов Владимир Сергеевич