Зотов Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗотов Иван Дмитриевич

Зотов Иван Дмитриевич

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

13.12.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1938

Отец: Зотов Дмитрий

Мать: не указана

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зотов Андрей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close