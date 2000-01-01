Зотов Иван Дмитриевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения13.12.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1938
Отец: Зотов Дмитрий
Мать: не указана
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зотов Андрей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно