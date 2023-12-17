Ермачкова (Самсонова) Ольга Иудовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермачкова (Самсонова) Ольга Иудовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Самсонов Иуда

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Александра Никитична

Отец ребёнка: Ермачков Никита Фёдорович

Рождение ребёнка
15.04.1939

Сын: Ермачков Владимир Никитьевич (Никитич)

Отец ребёнка: Ермачков Никита Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермачков Никита Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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