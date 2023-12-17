Ермачкова (Самсонова) Ольга Иудовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Самсонов Иуда
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Александра Никитична
Отец ребёнка: Ермачков Никита Фёдорович
Рождение ребёнка
15.04.1939
Сын: Ермачков Владимир Никитьевич (Никитич)
Отец ребёнка: Ермачков Никита Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно