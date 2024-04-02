Усталкова Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1993
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1993
Отец: Усталков Александр
Мать: Пух Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
18.01.2019
Дочь: Меркель Аделина Антоновна
Отец ребёнка: Меркель Антон Андреевич
Рождение ребёнка
02.04.2021
Дочь: Меркель Амелия Антоновна
Отец ребёнка: Меркель Антон Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно