Усталкова Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усталкова Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1993

Отец: Усталков Александр

Мать: Пух Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
18.01.2019

Дочь: Меркель Аделина Антоновна

Отец ребёнка: Меркель Антон Андреевич

Рождение ребёнка
02.04.2021

Дочь: Меркель Амелия Антоновна

Отец ребёнка: Меркель Антон Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркель Антон Андреевич

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