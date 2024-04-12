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Княжев Кузьма Захарович

Место рождения

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Княжев Захар Федорович

Мать: Княжева Василиса Даниловна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.07.1829 ст.

Сын: Княжев Никанор Кузьмич

Мать ребёнка: Княжева Авдотья Прокофьева

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Музыкина Степанида Кузьминична

Мать ребёнка: Княжева Авдотья Прокофьева

Рождение ребёнка
1834

Сын: Княжев Семен Кузьмич

Мать ребёнка: Княжева Авдотья Прокофьева

Смерть
1850
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