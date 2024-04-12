Княжев Кузьма Захарович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Княжев Захар Федорович
Рождение ребёнка
26.07.1829 ст.
Мать ребёнка: Княжева Авдотья Прокофьева
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Музыкина Степанида Кузьминична
Мать ребёнка: Княжева Авдотья Прокофьева
Рождение ребёнка
1834
Сын: Княжев Семен Кузьмич
Мать ребёнка: Княжева Авдотья Прокофьева
Смерть
1850